طهران تغلق المراحيض العامة بسبب أزمة المياه المتفاقمة

شفق نيوز- طهران

اتخذت السلطات المحلية في العاصمة الإيرانية طهران، يوم السبت، قراراً بإغلاق عدد كبير من المراحيض العامة، في خطوة تهدف إلى تقليل استهلاك المياه وسط ظروف مناخية قاسية وانقطاعات متكررة في الخدمات الأساسية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وانتقدت وكالة "ديدبان إيران" الإيرانية، الحكومة بسبب حرمان السكان من "حاجة أساسية" بقطع تلك الخدمة.

ولم تعلق إدارة مدينة طهران على التقارير، لكن يؤكد شهود عيان أنه تم إغلاق الكثير من المراحيض العامة، بما في ذلك تلك الموجودة في محطات المترو.

وهناك حوالي 20 ألف مرحاض عام في منطقة طهران الكبرى، حسب تقديرات.

وأصبحت أزمة الطاقة والمياه مصدر القلق الرئيسي للإيرانيين. وتم قطع المياه لمدة تصل إلى 48 ساعة في العديد من المناطق من طهران و50 مدينة أخرى على الأقل.

وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يجعل مكيفات الهواء غير صالحة للاستخدام حتى مع وصول درجات الحرارة إلى ما بين 40 و50 درجة مئوية.