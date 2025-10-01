إطلاق سابق للصواريخ (أ ف ب)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، رصد إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي: "رصدنا إطلاق 5 صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم اعتراض 4 منها، بينما سقط واحد في منطقة مفتوحة".

وأشار في بيان عبر منصة "إكس"، إلى أنه "لم يتم تسجيل إصابات جراء عملية إطلاق الصواريخ".

ودوّت صافرات الإنذار في منطقة أسدود ومحيطها، بعد إطلاق الصواريخ بحسب ما أظهر تطبيق الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وجاءت رشقة الصواريخ هذه بعد ساعات من إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضهما.