إطلاق نار قرب معبر "اللنبي" على الحدود الأردنية - الإسرائيلية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، ورود بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار قرب معبر اللنبي الحدودي مع الأردن.

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، أن "قوات إنقاذ عديدة استدعيت إلى موقع الحادث قرب الحدود الأردنية، عقب بلاغ عن إطلاق نار"، موضحا أن "قوات الأمن في المعبر تمكنت من "تحييد منفذ العملية".

وبحسب الموقع، فإن رجلا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء الهجوم، ويجري التحقيق في الاشتباه بأن المنفذ، وهو مواطن أردني، نزل من شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى غزة، ثم أطلق النار باتجاه الضحيتين.

لكن، ووفق القناة 14 العبرية، فإن شابا فلسطينيا مسلحا وصل إلى المعبر وأطلق النار باتجاه الجنود وحراس الأمن، ما أسفر عن إصابة جندي وحارس بجروح خطيرة.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن ثلاثة شبان وصلوا من الجانب الأردني إلى محطة الشحن ونفذوا العملية في المعبر الواقع بين الضفة الغربية والأردن.