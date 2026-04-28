ضحايا ودوي انفجارات في جنوب لبنان وشمال إسرائيل

أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، بدوي انفجارات في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، فيما أعلنت الصحة اللبنانية مقتل وإصابة 15 شخصاً في بلدة جبشيت جنوبي البلاد.

وأبلغت تقارير عبرية، عن سماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل مع اعتراض مسيرات أطلقت من لبنان.

من جهتها، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن "صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل إثر تسلل مسيرة".

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ أربعة تفجيرات متتالية في بلدة حانين جنوبي لبنان".

بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، سقوط "شهيدين و13 مصاباً جراء غارة إسرائيلية على بلدة جبشيت جنوبي البلاد".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بسقوط قتيل و15 مصاباً ‏بغارة إسرائيلية على بلدة جويا جنوبي البلاد، فيما أعلن الدفاع المدني ‏اللبناني وقوع إصابات بين عناصره جراء غارات إسرائيلية أيضاً.‏

وذكر الدفاع المدني اللبناني، أن عناصره تعرضوا لاستهداف ‏إسرائيلي أثناء إنقاذ مصابين في مجدلزون جنوبي لبنان.‏

وأضاف أن العمل متواصل مع الجيش اللبناني لإنقاذ 3 عناصر ‏محتجزين تحت الأنقاض.‏

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، إصابة جنديين اثنين خلال مرافقتهما ‏للدفاع المدني أثناء عملية إنقاذ المصابين جنوب البلاد.‏

بدورها، أفادت وسائل إعلام، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا محيط ‏بلدتي السلطانية والغندورية جنوبي لبنان.‏

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، الثلاثاء، ‏غارات جوية على بلدة مجدلزون في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما رد ‏حزب الله باستهداف تجمعات لجنود إسرائيليين بمسيرات انقضاضية في ‏بلدة الطيبة جنوبي لبنان.‏