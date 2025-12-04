سوريا.. إسرائيل تكثف هجماتها في درعا والقنيطرة

شفق نيوز- دمشق

كثفت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، قصفها المدفعي على عدة مناطق، في محافظتي درعا والقنيطرة في سوريا، وخاصة عند الشريط الحدودي.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز في الجنوب السوري، إن، المدفعية الإسرائيلية استهدفت في ريف درعا الجنوبي الغربي، المناطق الزراعية قرب بلدتي كويا وعبدين بنحو ست قذائف، دون تسجيل أي إصابات، وفق المعلومات الواردة من الميدان.

وفي السياق نفسه، استهدفت قوات الاحتلال تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الغربي بخمس قذائف مدفعية غير مباشرة، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، وفقا للمراسلة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تواتر عمليات القصف والتحركات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من توسّع رقعة التوتر في الجنوب السوري.