سوريا.. إحباط محاولة تفجير كنيسة واعتقال عنصرين من مجموعة "خارجة عن القانون"

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة لتفجير كنيسة في ريف طرطوس، وإلقاء القبض على عنصرين من مجموعة "خارجة عن القانون" متورطان بالعملية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وحدة المهام الخاصة أوقفت عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات "الخارجة عن القانون" المرتبطة بفلول "النظام البائد"، أثناء توجههما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية بقرية الخريبات في منطقة صافيتا بريف طرطوس.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت نتيجة متابعة أمنية دقيقة، وأكدت استمرار التحقيقات لضبط بقية أفراد الشبكة، مشددة على أن استهداف دور العبادة يُقابل بأعلى درجات الحزم.

وتأتي هذه المحاولة بعد نحو شهر من تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق في حزيران/ يونيو الماضي، والذي أوقع 25 قتيلًا وعشرات الجرحى خلال قداس مسائي، ما أعاد التذكير بموجة استهداف الكنائس والأماكن الدينية في سوريا من قِبل خلايا متطرفة تسعى لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة الطائفية.