سوريا.. تفكيك خلايا لداعش في محافظات عدة

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت، تنفيذ عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في عدد من محافظات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود الوطنية المستمرة لمكافحة الإرهاب، والتصدي للمخططات التي تستهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين".

كما أوضحت أن "العملية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية، وإلقاء القبض على العديد من العناصر المطلوبة، إضافة إلى ضبط مواد وأدلة على ارتباطهم بأنشطة إرهابية، ويجري حالياً تحليلها واستكمال التحقيقات بشأنها من قبل الجهات المختصة".

كذلك بينت أن "هذه العملية تجسد مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية، وكفاءتها في التعامل الاستباقي مع التهديدات، بما يرسخ الالتزام الثابت بحماية أمن الوطن واستقراره".

ويأتي إعلان الداخلية السورية تزامناً مع قبض قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، السبت، على متزعم في تنظيم داعش يدعى بهاء مسيري الملقب بـ(أبي عبد الرحم)، عراقي الجنسية، داخل مخيم الهول للنازحين شمال شرق سوريا.

وجاءت هذه العملية بحسب بيان لـ"قسد" ورد لوكالة شفق نيوز، بدعم التحالف الدولي في إطار الحرب المستمرة ضد الإرهاب وتنظيم داعش ومحاولاته إعادة بناء شبكاته السرية.

ومني "داعش" الذي سيطر على مساحات واسعة عام 2014 في سوريا والعراق بهزيمة كبيرة منذ 2017، وتراجعت قدراته بشكل كبير، وانحسرت قواه إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في البادية السورية، وبعض المناطق الصحراوية في العراق.