سوريا.. تحرك إسرائيلي على تل أبو قبيس ونزوح عائلات من بيت جن

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، يوم الاثنين، بصعود قوة للجيش الإسرائيلي، تضم عربتي "همر" وناقلتي جند، إلى أعلى تل أبو قبيس الواقع على أطراف قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي.

ويعد تل أبو قبيس أحد المواقع المرتفعة والمطلة على مناطق واسعة في الجنوب السوري، ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع توتر متصاعد في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، بعد تسجيل توغلات محدودة لدوريات إسرائيلية في قريتي العشة والأصبح، إضافة إلى استنفار أمني متكرر قرب خطوط الفصل.

كما أبلغت المصادر وكالة شفق نيوز بأن بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي شهدت خلال اليومين الماضيين حركة نزوح لعدد من العائلات، عقب سماع أصوات آليات عسكرية تتحرك قرب أطراف البلدة، بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية إسرائيلية في أجواء المنطقة.

وقالت إن العائلات التي غادرت البلدة منها من اتجه إلى مزرعة بيت جن – مغر المير – حينة – بقعسم – عرنة وهذه القرى هي الملاذ الأول لأي موجة نزوح من بيت جن نظراً لارتباطها الجغرافي والاجتماعي المباشر.

ومنها من اتجه نحو مناطق أوسع من ريف دمشق كـ(قطنا وخان الشيح وجديدة عرطوز) والتي تعد أكثر بعداً من خطوط التماس، وسط حالة قلق متزايدة بين السكان نتيجة تصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي في محيط بيت جن.

وتأتي هذه التطورات في ظل سلسلة تحركات جوية وبرية رصدها المرصد السوري في مناطق الجنوب السوري، دون ورود معلومات رسمية عن وقوع اشتباكات مباشرة أو استهدافات حتى الآن.

وشهدت بلدة بيت جن، خلال الأيام الماضية، قصفاً إسرائيلياً أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من المدنيين وأضراراً جسيمة في عدد من المنازل، ما دفع عشرات العائلات إلى النزوح خوفاً من تكرار الاستهداف.