سوريا.. ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 37 قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة دمشق إلى مقتل وإصابة 37 شخصاً.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق إلى 3 شهداء و34 مصاباً".

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في وقت سابق اليوم "مقتل شخص وإصابة 18 جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على دمشق".

وكان مدير الدفاع المدني في دمشق، حسن الحسان، أفاد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، بمقتل شخص وإصابة عشرين آخرين، جراء غارات جوية شنّها الطيران الإسرائيلي على مناطق في وسط العاصمة دمشق.

وقال الحسان، إن "الاستهداف الجوي تم عبر عدة غارات متزامنة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة لحقت بالأبنية السكنية، بالإضافة إلى اندلاع حرائق في بعض المواقع المتضررة".

وأضاف الحسان أن "فرق الدفاع المدني تواصل حتى الآن عمليات إخماد النيران وتنفيذ مسح ميداني شامل للتأكد من عدم وجود إصابات إضافية أو عالقين تحت الأنقاض"، مؤكداً أن "الوضع تحت السيطرة، رغم شدة الاستهداف".

وتجددت الغارات الإسرائيلية، الأربعاء، على دمشق مستهدفة القصر الرئاسي ووزارة الدفاع السورية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

فيما أشارت وكالة "رويترز"، إلى أن القصف الإسرائيلي على مبنى وزارة الدفاع السورية، أوقع قتلى وجرحى.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".

يأتي هذا في وقت كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في سوريا، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيرة والحربية.

وكشفت القناة أنه تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى سوريا.

ومن المرجح أيضاً وصول لواء المظليين إلى سوريا، مبينة أنه حتى الآن، نفذت 160 غارة بطائرات مسيرة وطائرات مقاتلة، معظمها في منطقة السويداء، بالإضافة إلى هجمات في دمشق.

وقال مسؤول إسرائيلي: "نحشد قواتنا في مرتفعات الجولان ونستعد لعدة أيام من القتال"، كاشفاً أن "هناك تبادل رسائل مع الأمريكيين في هذا الشأن".

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي على خلفية ما وصفها بالانتهاكات للدروز في محافظة السويداء، فيما أعلنت الطائفة الدرزية ووزارة الداخلية في سوريا، مساء الأربعاء، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء.

وكانت السويداء شهدت خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.