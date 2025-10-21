سوريا.. اجتماع بين "قسد" والحكومة لبحث التوترات في أحياء حلب

شفق نيوز- دمشق

عقدت لجنة عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية، يوم الثلاثاء، اجتماعاً في مدينة الطبقة مع وفد من حكومة السورية، بحضور قياديين من قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في حلب ووفد من قوات الأمن العام في المدينة.

وبحسب مصادر سورية، فإن اللقاء تناول التوترات الأخيرة في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، إضافة إلى مناقشة الوضع القائم على طريق دير حافر الذي يربط بين مدينتي الرقة وحلب وفق بيان لقسد.

بدورها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية خلال الاجتماع التزامها بنهج الحوار والحل السلمي، مشددة على حرصها على حماية المدنيين وضمان أمن واستقرار المنطقة.

وشهدت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، قبل نحو أسبوعين حالة توتر واشتباكات بين قوى الأمن الداخلي (الاسايش) وقوات الحكومة السورية تزامن مع اغلاق الأخيرة لطريق الرقة - حلب.