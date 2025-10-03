إسرائيل: نريد تغيير النظام في إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

خاطبت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، نظيرتها الإيرانية، بأنها ترى وجوب تغيير النظام الإيراني وليس تغيير مكان العاصمة طهران.

جاء ذلك، في تغريدة لحساب الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية على "إكس"، ردا على تصريحات للرئيس الإيراني بشأن تغيير عاصمة بلاده طهران.

ودعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى الإسراع في نقل العاصمة من مدينة طهران، بسبب الاكتظاظ السكاني ومجموعة من المشكلات المتعلقة بإدارة المدينة.

وقال بزشكيان، خلال اجتماع مع المحافظين، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الجمعة: "في ظل المشكلات القائمة، لم يعد هذا مجرد اقتراح، بل أصبح ضرورة استراتيجية للبلاد".

ومن بين الأسباب التي أشار إليها بزشكيان لتبرير نقل مقر الحكومة من طهران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة: أزمة السكن وارتفاع تكاليفه، ونقص المياه، وهبوط الأرض، والتلوث الهوائي الشديد.