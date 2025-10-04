إسرائيل.. عملية دهس قرب حاجز عسكري في القدس

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد إعلام عبري، مساء السبت، بإصابة إسرائيلية إثر عملية دهس قرب حاجز عسكري يربط مدينة القدس بالضفة الغربية.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن العملية وقعت قرب حاجز "بدو" بالقرب من بلدة فلسطينية تحمل الاسم نفسه.

وأشارت إلى أن سيارة المشتبه به بتنفيذ العملية اصطدمت بسيارة أخرى عقبها.

ونقلت عن الإسعاف الإسرائيلي، أن امرأة تبلغ من العمر 49 عاماً أصيبت بجروح طفيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المشتبه به خرج من سيارته وحاول الفرار باتجاه البلدة الفلسطينية، حيث طارده ضباط شرطة الحدود المتمركزون على الحاجز وأطلقوا النار في الهواء، قبل أن يعتقلوه.