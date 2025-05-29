إسرائيل توافق على مقترح ويتكوف: بانتظار قرار حماس

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي، وفق القناة 13 العبرية، إن إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف، وبانتظار موافقة حركة حماس.

وزعم مصدر لموقع "إكسيوس"، أن حماس سترفض على الأرجح مقترح المبعوث الأمريكي.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الصفقة الجديدة للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف التي يدور الحديث عنها خلال الساعات الأخيرة، تتضمن إطلاق سراح 9 رهائن أحياء، و18 قتيلاً، وسيتم إطلاق سراحهم على مرحلتين خلال أسبوع.

وفي مقابل إطلاق سراح الرهائن الأحياء والقتلى، ستلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضات، قد تعود إسرائيل إلى القتال أو تواصل المفاوضات مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن.