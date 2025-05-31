إسرائيل تنفذ غارة جوية جنوبي لبنان مستهدفة شخصاً داخل سيارته

شفق نيوز/ نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية، يوم السبت، غارة استهدفت سيارة في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان، حيث أسفرت تلك الغارة عن إصابة شخص كان داخل السيارة.

وتواصل إسرائيل شن غارات على لبنان ضد أهداف ومواقع تقول إنها "تابعة لحزب الله"، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين.

وقبل يومين، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت عدة مواقع عسكرية وبنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في أنحاء متفرقة من لبنان".

وقال أدرعي إن من بين الأهداف المستهدفة "بنية تحتية تحتوي على وسائل قتالية في منطقة صيدا"، مشيرا إلى أن حزب الله حاول مؤخرا إعادة ترميمها بعد أن كانت قد تعرضت للقصف سابقا".