إسرائيل تكشف عن إحباط 85 هجوماً سيبرانياً من إيران

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يوم الخميس، إحباط 85 هجومًا سيبرانيًا نفذتها جهات مرتبطة بإيران منذ بداية عام 2025، استهدفت شخصيات إسرائيلية بارزة.

وذكر الشاباك، في بيان له أن معظم هذه الهجمات تمثلت في حملات تصيد إلكتروني، تهدف إلى اختراق أجهزة الضحايا وحساباتهم الرقمية، لجمع معلومات شخصية حساسة يمكن استخدامها لاحقًا لتنفيذ هجمات دقيقة داخل إسرائيل، من خلال عملاء محليين.

وأشار البيان إلى أن الهجمات جاءت عبر رسائل بريد إلكتروني أو تطبيقات مثل واتساب وتلغرام، مستخدمة روابط مزيفة لخدمات (غوغل ميت)، أو تطبيقات مقنعة، بهدف سرقة بيانات الدخول وتثبيت برمجيات تجسس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد مسؤول أمني، وفق الصحيفة، أن هذه الهجمات، رغم تطورها، يمكن منعها عبر اليقظة والوعي الرقمي، مردفاً: "نحث الجمهور على توخي الحذر وعدم الضغط على الروابط المجهولة؛ لأن السلوك الواعي والمسؤول كفيل بإحباط الهجوم قبل وقوعه".