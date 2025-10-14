إسرائيل تقرر إرجاء فتح معبر رفح رداً على تأخر تسليم رفات رهائنها

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قررت القيادة السياسية في إسرائيل، يوم الثلاثاء، عدم فتح معبر رفح الذي كان مقرراً غد الأربعاء، رداً على عدم تسليم حركة حماس بقية جثامين الرهائن الإسرائيليين، وفقا لما تداولته وسائل إعلام عبرية.

ووفقاً للوسائل ذاتها، وافق المستوى السياسي في إسرائيل على توصية جهاز الأمن في البلاد بفرض عقوبات على حماس في ظل ما وصفه بـ"انتهاكها للاتفاق"، حيث سيترتب عليه عدم فتح معبر رفح غداً، وتقليص الدعم الإنساني حتى تُعاد رفات جميع الرهائن القتلى.

ونقل الإعلام العبري عن حازم قاسم المتحدث باسم حماس، بأن "الحركة أبلغت الوسطاء أنها تواجه صعوبة في العثور عليهم"، وأضاف انها "تبذل جهداً كبيراً لحل هذه المسألة".

وأكمل معهد الطب العدلي في إسرائيل، إجراءات التعرّف على رهائن قُتلوا إلى تل أبيب، بعد إعادة 4 توابيت تحوي رفات هؤلاء الرهائن.

وأبلغ الجيش، في وقت سابق، عائلتي غاي إيلوز وبيفين جوشي بأنه تم التعرّف على جثماني ابنيهما، إضافةً إلى رهينتين أخَريين لم يُكشف عن هويتهما بعد.