إسرائيل تفجّر عدداً من المباني وتنفذ غارات جوية جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام، يوم السبت، بقيام إسرائيل بتفجير عدد من المباني وتنفيذ غارات جوية على جنوب لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام، أن القوات الإسرائيلية فجّرت عدداً من الأبنية في الخيام جنوب لبنان.

وأضافت، أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة حداثا جنوب لبنان، مبينة أت مقاتلات إسرائيلية ما تزال تحلق على علو منخفض جداً فوق أجواء جنوب لبنان.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، الجيش بقصف أهداف لحزب الله في لبنان بـ"قوة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت مساء السبت، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجمات في جنوب لبنان، عقب إطلاق حزب الله صواريخ ومسيّرات باتجاه مواقع إسرائيلية.

ويأتي إطلاق الصواريخ تزامناً مع شن إسرائيل غارات متفرقة على جنوب لبنان السبت، وواصلت هدم المباني في عدد من القرى، وقتلت 4 لبنانيين في غارات على يحمر الشقيف في قضاء النبطية، رغم تمديد وقف إطلاق النار، كما حذرت السكان من العودة إلى قرى في جنوب لبنان و3 وديان محيطة بها.