إسرائيل تغتال عنصراً في حزب الله وتعلن حصيلة شهر

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، اغتيال عنصر من قوات الرضوان التابعة لحزب الله، فيما أحصى القضاء على نحو 20 عنصراً خلال الشهر الأخير.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش هاجم في وقت سابق اليوم وقضى على المدعو حسين جابر ديب والذي كان عنصراً في قوة الرضوان لحزب الله والذي دفع بمخططات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة التهديدات، حيث قضى خلال الشهر الأخير على نحو 20 مخرباً من حزب الله شكلت أنشطتهم خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب البيان.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر يسود على الحدود الجنوبية في لبنان مع تزايد التحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين حزب الله وإسرائيل، في ظل تقارير إسرائيلية تتحدث عن تحضيرات ميدانية متبادلة ووساطة أميركية تسعى لتفادي التصعيد قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أطلق، الأحد الماضي، تهديداً جديداً باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت في حال شنّ حزب الله أي هجوم يطال أي بلدة في شمال إسرائيل.

وكثف الجيش الاسرائيلي غاراته الجوية على أهداف لحزب الله في الأيام الاخيرة.

وفي السياق نفسه، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله يحاول "إعادة تسليح" نفسه.

ومنذ وقف إطلاق النار نهاية 2024، كثّفت الولايات المتحدة الضغط على السلطات اللبنانية لنزع سلاح الحزب، وهي خطة عارضها الحزب وحلفاؤه.