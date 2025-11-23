إسرائيل تغتال الرجل الثاني في حزب الله بغارة على بيروت

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن استهداف قيادي بارز في حزب الله بغارة على حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش استهدف مؤخراً عنصراً بارزاً في منظمة حزب الله في بيروت".

وحسب تقارير لبنانية، استهدف الهجوم شقة سكنية في شارع العريد بمنطقة حارة حريك بالضاحية، بينما تتجه سيارات الإسعاف إلى الموقع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هدف هجوم الضاحية الجنوبية في بيروت هو الرجل الثاني في حزب الله أبو علي الطبطبائي.

والطبطبائي شخصية غامضة وبارزة في حزب الله، وتم تصنيفه كإرهابي دولي عام 2016 من قبل الولايات المتحدة.

وفقاً للتقارير، فهو قائد عسكري رئيسي في حزب الله، سبق له أن قاد قواته في سوريا واليمن.

الشقة المستهدفة في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/aH9fv9oKbU — Annahar النهار (@Annahar) November 23, 2025