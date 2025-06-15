إسرائيل تعلن تضرر مصفاة نفط وأنابيب نتيجة قصف إيراني

شفق نيوز/ أقرّ الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، بتضرر خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا، جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الليلة الماضية.

في السياق، أكدت شركة مصافي النفط الإسرائيلية، تضرر خطوط أنابيب وخطوط نقل في حيفا جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام حكومية إيرانية، قد أفادت بأن الجيش الإيراني استهدف مصفاة نفط إسرائيلية في مدينة حيفا شمال إسرائيل بقصف صاروخي.

‎ونقلت قناة IRIB التلفزيونية عن مصادرها قولها: "تعرضت مصفاة حيفا النفطية لضربة صاروخية إيرانية ناجحة".

‎وبحسب ما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، فقد تم استخدام صاروخ فرط صوتي لضرب المنشأة الاستراتيجية في مدينة حيفا، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المنشأة بعد ضربها.