إسرائيل تعلن بدء عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت إسرائيل، يوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية.

وقال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إنهما "أطلقا، مع حرس الحدود الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، عمليات في إطار عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، شمالي الضفة".

وأضاف البيان: "لن تسمح قوات الجيش وجهاز الأمن العام للإرهاب بالتجذر في المنطقة، وهي تعمل بشكل استباقي لإحباطه".

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس شمال شرقي الضفة تعطيل المدارس الحكومية ورياض الأطفال كافة، يوم الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي.

كما أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، عن تعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة كافة.