إسرائيل تعزز قبضتها على الضفة لعرقلة قيام الدولة الفلسطينية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل إقامة تجمعات سكنية جديدة وإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية.

ووصفت الوزارة في بيانها تصويت الحكومة بأنه "قرار تاريخي"، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات ستُعزز "السيطرة الاستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" وستمنع "قيام دولة فلسطينية"، وفق ما نقلت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل".

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "هذا يوم عظيم لحركة الاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل"، مضيفاً أن "الاستيطان في وطننا هو الدرع الواقي لدولة إسرائيل".

من جانبه، أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن هذه الخطوة "ستعزز قبضتنا على الأرض وتشكل رداً حاسماً على الإرهاب الفلسطيني".

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنه سيتم إنشاء أربع مستوطنات جديدة على طول الحدود مع الأردن، ونقلت عن كاتس قوله إن "الاستيطان في الضفة يشكل درعاً دفاعياً للتجمعات السكانية الكبرى في إسرائيل".

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن اعتماد خطة إنشاء 22 مستوطنة جديدة "يعني عملياً ورسمياً إلغاء قانون فك الارتباط في الضفة الغربية".