إسرائيل.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بـ"الصفقة الآن"

إسرائيل.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بـ"الصفقة الآن" جانب من التظاهرات في تل أبيب - 4 تشرين الأول 2025
2025-10-04T20:25:47+00:00

شفق نيوز- الشرق الأوسط

تشهد إسرائيل، مساء السبت، تظاهرات ضخمة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وفورية مع حركة حماس، وإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

واحتشد قرابة 200 ألف متظاهر في تل أبيب رافعين لافتات تدعو "لإطلاق سراح الرهائن" و"صفقة الآن"، كما هتفوا بشعارات تدعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية القصوى لحياة الأسرى على حساب الأهداف العسكرية الأخرى.

وطالب عدد كبير من المشاركين بوقف فوري للحرب، معتبرين أنها لا تحقق أهدافها وتتسبب في سقوط المزيد من الضحايا.

يأتي ذلك على خلفية استعدادات إسرائيل لاستئناف المفاوضات، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب في ضوء رد "حماس" تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

هذا وأكدت الخارجية المصرية استضافة مصر لوفدين من إسرائيل وحماس بعد غد الاثنين 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين كافة والأسرى الفلسطينيين.

إسرائيل.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بـ"الصفقة الآن"

فيديو 1

إسرائيل.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بـ"الصفقة الآن"

فيديو 2

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon