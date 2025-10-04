إسرائيل.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بـ"الصفقة الآن"

جانب من التظاهرات في تل أبيب - 4 تشرين الأول 2025

شفق نيوز- الشرق الأوسط

تشهد إسرائيل، مساء السبت، تظاهرات ضخمة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وفورية مع حركة حماس، وإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

واحتشد قرابة 200 ألف متظاهر في تل أبيب رافعين لافتات تدعو "لإطلاق سراح الرهائن" و"صفقة الآن"، كما هتفوا بشعارات تدعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية القصوى لحياة الأسرى على حساب الأهداف العسكرية الأخرى.

وطالب عدد كبير من المشاركين بوقف فوري للحرب، معتبرين أنها لا تحقق أهدافها وتتسبب في سقوط المزيد من الضحايا.

يأتي ذلك على خلفية استعدادات إسرائيل لاستئناف المفاوضات، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب في ضوء رد "حماس" تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

هذا وأكدت الخارجية المصرية استضافة مصر لوفدين من إسرائيل وحماس بعد غد الاثنين 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين كافة والأسرى الفلسطينيين.