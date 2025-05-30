إسرائيل تشن غارات جوية مستهدفة مواقع عسكرية في سوريا

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الجمعة، عدة غارات إسرائيلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين، استهدفت مواقع عسكرية في المحافظتين.

واستهدفت غارة إسرائيلية اللواء 107 في زاما بريف جبلة وغارة أخرى استهدفت ثكنة الشامية بريف اللاذقية.

كما شن الطيران الإسرائيلي هجوما على قاعدة عسكرية في ضواحي مدينة طرطوس قرب معامل الوهيب وثكنة البلاطة العسكرية بالقرب من مساكن الأسمنت.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: "أغارت طائرات الجيش الحربية قبل قليل في منطقة اللاذقية في سوريا على مستودعات أسلحة احتوت على صواريخ أرض-بحر شكلت تهديدًا على حرية الملاحة البحرية الدولية والاسرائيلية. ‏كما تم استهداف في منطقة اللاذقية مستندات لصواريخ أرض جو".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لضمان حرية العمل في المنطقة وذلك لتحقيق مهامه وسيعمل لإزالة اي تهديد على دولة ومواطنيها".

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل هذا الموقع العسكري في طرطوس.

المصدر: روسيا اليوم