إسرائيل تبدأ بسحب آلاف الجنود الاحتياط مع تراجع حدة القتال في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

بدأ الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، بتقليص عدد جنود الاحتياط العاملين في غزة وساحات أخرى، وهو ما يبدو إشارة إلى انخفاض حدة القتال بعد عامين من الحرب، ومع استمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وابتداء من الخميس، بدأت إسرائيل خفض عدد جنود الاحتياط المتمركزين على عدد من الجبهات، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة والشمال، وفقا لمسؤول عسكري إسرائيلي.

ويأتي القرار في الوقت الذي تعمل به إسرائيل وحركة حماس على استكمال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش في غزة، الذي قلل الحاجة إلى هذا العدد الكبير من الجنود، رغم تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاكات الاتفاق.

ومن المتوقع أن تكون المرحلة التالية من خطة السلام أكثر تعقيدا، حيث تتطلب نزع سلاح حماس ونشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار، علما أنه لم يتم الاتفاق على تفاصيل كيفية تطبيق هذين البندين بعد.

وسيسحب الجيش الإسرائيلي الآلاف من جنود الاحتياط، وفقا لشخص مطلع على الأمر تحدث لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، وفي بعض الحالات سيستبدلهم بآخرين يؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية، وفقا للمسؤول العسكري ذاته.

ولدى إسرائيل جيش نظامي صغير نسبيا، وتعتمد على جنود الاحتياط في أوقات الحرب، واستدعت أكثر من 300 ألف منهم بعد هجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووفق تقارير صحفية، فقد "أفاد جنود احتياط بشعورهم بالإرهاق بعد خدمتهم المستمرة منذ بداية الحرب في ساحات القتال من غزة إلى لبنان والضفة".

وتبلغ مدة خدمة جنود الاحتياط عادة بضعة أسابيع فقط في السنة، كما أن دفع تكاليف جنود الاحتياط أمر مكلف بالنسبة لإسرائيل.

وقالت الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب إيديت شافران غيتلمان: "جنود الاحتياط ينهارون ببساطة والاقتصاد لا يحتمل هذا، الجيش لا ينتظر إعلان القيادة السياسية انتهاء الحرب، ليس لديه خيار آخر".

واعتبرت غيتلمان، أن "قرار سحب قوات الاحتياط مؤشر على أن إسرائيل تمر بمرحلة انتقالية، ليست حربا شاملة، لكنها لم تعد إلى وضعها الطبيعي بعد".

إلا أن المسؤول العسكري الإسرائيلي ذكر لـ"وول ستريت جورنال"، أنه "يمكن استدعاء جنود الاحتياط في أي وقت حسب الاحتياجات والتطورات العملياتية".

وقبل وقف إطلاق النار، لجأ قادة الجيش الإسرائيلي إلى أساليب غير مألوفة لحشد جنود الاحتياط، مثل المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الدردشة، وقال بعض الجنود، إن "عائلاتهم ومساراتهم المهنية تنهار"، بينما ذكر آخرون أنهم "لا يعرفون سبب قتالهم في غزة".