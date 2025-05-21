"سرايا القدس" تطلق رشقة صاروخية على أسدود وعسقلان.. وبيان إسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخاً أطلق من شمال قطاع غزة تجاه بلدة عسقلان جنوباً، فيما أكدت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها "قصفت أسدود وعسقلان برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، إنه بعد "تفعيل الإنذارات في منطقة لخيش (قرب عسقلان)، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي عملية إطلاق واحدة اخترقت من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، دون وقوع إصابات".

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان.

من جهتها، ذكرت "سرايا القدس"، في بيان على قناتها بـ"تلغرام"، أنها "قصفت أسدود وعسقلان برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني" دون مزيد من التفاصيل.