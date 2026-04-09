إسبانيا تستعيد تمثيلها الدبلوماسي في إيران

شفق نيوز- مدريد

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الخميس، إعادة فتح سفارة بلاده في طهران، جاء ذلك بالتزامن مع ورود أنباء عن إغلاق السفارة الإسبانية في تل أبيب، ردا الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وقال ألباريس، إن "بلاده أصدرت تعليماتها للسفير الإسباني بالعودة إلى طهران واستئناف مهامه"، مؤكداً أن "إسبانيا تسعى للمساهمة في دفع مسار التهدئة "من كل الجهات الممكنة، بما في ذلك من العاصمة الإيرانية نفسها".

وفي السياق، اتهم الوزير الإسباني إسرائيل بـ"انتهاك القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، عقب شنها غارات جوية على لبنان"، مشيراً إلى أن "مئات القنابل أُلقيت في خرق واضح للتهدئة".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، يوم الخميس، بإغلاق اسبانيا سفارتها في تل أبيب، ردا على الهجمات اللبنانية الأخيرة على لبنان

وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الغربية المنتقدة للتصعيد العسكري في المنطقة، حيث كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات العسكرية، ووصفت الهجمات بأنها "متهورة وغير قانونية".