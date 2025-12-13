رويترز: نشر قوة دولية في غزة مطلع 2025

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة رويترز، يوم السبت، بأن قوات دولية قد تُنشر في قطاع غزة في أقرب وقت مطلع الشهر المقبل، ضمن قوة استقرار مخوّلة من الأمم المتحدة، في وقت ما تزال فيه آلية نزع سلاح حركة حماس غير واضحة.

وأوضح مسؤولان أميركيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن قوة الاستقرار الدولية (ISF) لن تكون مكلّفة بقتال حماس، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الدول أبدى اهتمامه بالمشاركة في هذه القوة.

وأضاف المسؤولان، أن واشنطن تعمل حالياً على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومقار إيوائها وتدريبها، إضافة إلى وضع قواعد الاشتباك الخاصة بها.

وأشارا إلى أن الولايات المتحدة تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، من دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.