رويترز: الهند تتحرك لشراء النفط الإيراني بعد رفع العقوبات "المؤقت"

أفادت وكالة "رويترز"، يوم السبت، بأن المصافي الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، بعدما رفعت واشنطن ​العقوبات مؤقتا للتخفيف من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر في قطاع ‌التكرير الهندي قولها اليوم السبت إن المصافي ستشتري النفط الإيراني، وإنها تنتظر توجيهات من الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع.

وسارعت شركات التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أقل بكثير من مستوردي النفط الآسيويين الكبار الآخرين، إلى حجز النفط الروسي بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنه ​مؤقتا في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت عدة مصادر مطلعة إن شركات تكرير آسيوية أخرى ​تجري تحريات لمعرفة ما إذا كان بإمكانها شراء النفط.

وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة ⁠الرئيس دونالد ترمب أصدرت أمس الجمعة إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوما على شراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر.

وينطبق ​الإعفاء على النفط المحمل على أي سفينة، بما في ذلك الناقلات الخاضعة للعقوبات، في 20 آذار/مارس أو قبله، على أن يتم ​تفريغه بحلول 19 نيسان/أبريل، وفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الولايات المتحدة العقوبات على النفط مؤقتا منذ بدء الحرب.

قال إيمانويل بيلوسترينو، كبير مديري بيانات سوق النفط الخام في شركة "كبلر"، إن حوالي 170 مليون ​برميل من الخام الإيراني موجودة في البحر على متن سفن منتشرة من الخليج بالشرق الأوسط إلى المياه القريبة من الصين.

وأشارت ​تقديرات شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" في 19 آذار/مارس إلى أن هناك ما بين 130 مليون و140 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، ‌وهو ⁠ما يعادل أقل من 14 يوما من خسائر الإنتاج الحالية في الشرق الأوسط.

قال المتعاملون إن التعقيدات المحتملة أمام شراء النفط الإيراني تشمل ​الضبابية بشأن كيفية دفع ثمنه ووجود حصة كبيرة منه على متن سفن أسطول الظل القديمة.