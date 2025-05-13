رشقة صاروخية من غزة تستهدف مستوطنات إسرائيلية

شفق نيوز/ استهدفت فصائل فلسطينية مسلحة في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بلدات ومستوطنات إسرائيلية في المناطق المتاخمة للقطاع برشقة صاروخية.

وقالت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، إن "القوة الصاروخية قصفت أسدود وعسقلان وسديروت و(مستوطنات) غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على المجازر (الإسرائيلية)".

ودوّت صافرات الإنذار في مناطق عسقلان، وإسدود، وسديروت، ومستوطنات إسرائيلية أخرى محاذية لغزة، بحسب ما أظهر تطبيق "الجبهة الداخلية" في إسرائيل للتحذير من إطلاق صواريخ.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن 3 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة، أحدها كان في طريقه إلى عسقلان، واثنان على سديروت.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفعيل الإنذارات في المستوطنات المحيطة بغزة، وإنه يتم فحص التفاصيل.

وأضاف لاحقاً أنه اعترض صاروخين اجتازا الحدود من أجواء قطاع غزة، في حين سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.