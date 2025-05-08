أردوغان: حكمة السوداني جعلت العراق محور استقرار في المنطقة

شفق نيوز/ أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، بحكمة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تجاه قضايا المنطقة، وأكد أن بغداد عامل استقرار مهم.

وقال أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع السوداني، في أنقرة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "سنواصل تعزيز التعاون مع العراق، وعلاقاتنا مع بغداد شهدت زخماً كبيراً بعد زيارتي لها العام الماضي".

وأكد عزم بلاده على "مواصلة مكافحة الإرهاب"، مبينا أن "حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 18 مليار دولار خلال العام الماضي".

وعبر أردوغان عن أمله بـ"توسيع التعاون مع العراق بشأن قطاع الكهرباء".

وأشار من جانب آخر، إلى أنه "نرحب بدور العراق في استقرار المنطقة وهذا بفضل حكمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

ودعا "جميع الدول إلى المشاركة في البنية التحتية لطريق التنمية"، وفيما يخص الشأن السوري، أكد "العراق يتعامل مع سوريا على نحو يسهم في استقرار المنطقة".

وتابع أن "انتهاكات إسرائيل تحول المنطقة إلى بركة دماء خاصة في غزة".