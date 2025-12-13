أردوغان: تفاهم الحكومة السورية و"قسد" عامل مهم لاستقرار المنطقة

شفق نيوز- أنقرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أن تفاهم الحكومة السورية و"قسد" عامل مهم لاستقرار المنطقة.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين، على متن الطائرة خلال عودته إلى بلاده عقب اختتام زيارته إلى تركمانستان، إن "اتفاق 10 آذار/ مارس بين الحكومة السورية و(قسد)، هو طريق حاسم لمستقبل المنطقة وسوريا المستفيد الأكبر منه"، وفقا لـ"يني شفق".

وأكمل: "نريد رخاء كل السوريين دون تمييز بين التركمان والعرب والكورد والسنة والعلويين واتفاق 10 آذار/ مارس يعزز هذه الإرادة".