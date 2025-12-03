دول الخليج تبحث إنشاء "قبة حديدية"

شفق نيوز- المنامة

كشف محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأربعاء، عن وجود مباحثات لاعتماد منظومة دفاعية خليجية موحدة ضد الهجمات الصاروخية.

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية مع الإعلاميين في المنامة، قبيل انعقاد القمة الخليجية السادسة والأربعين.

وقال البديوي، إن دول مجلس التعاون تفاوضت مع الدول المنتجة لأنظمة "القبة الصاروخية"، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل قريب.

وأضاف أن قمة المنامة ستتناول ملف الدفاع المشترك، كونه من أبرز القضايا المطروحة أمام قادة دول المجلس في اجتماعهم، اليوم الأربعاء، مبيناً أن القمة ستناقش ملفات واسعة تكتسب أهميتها في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما "الاعتداءين اللذين تعرضت لهما دولة قطر من إيران وإسرائيل".

أوضح الأمين العام أن قادة دول المجلس، الذين أدانوا الهجمات، عقدوا اجتماعاً تضامنياً في الدوحة، ووجهوا خلاله وزراء الدفاع الخليجيين لعقد اجتماع استثنائي لبحث آليات حماية دول الخليج من اعتداءات مماثلة.

وأشار البديوي، إلى أن الوزراء اتفقوا في اجتماعهم بالدوحة على حزمة من الإجراءات الدفاعية لتعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك.

وتابع البديوي، قائلاً إن هناك رغبة لدول المجلس في إقامة علاقة طبيعية مع إيران، ترتكز على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.