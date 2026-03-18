دمشق تمنع تقديم المشروبات الكحولية في النوادي وتستثني 3 مناطق فقط

شفق نيوز- دمشق

أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، يوم الأربعاء، قرارًا يقضي بمنع تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والنوادي الليلية ضمن العاصمة، مع استثناء بيعها في نطاق جغرافي محدد.

ووبحسب القرار الذي نُشر عبر القناة الرسمية للمحافظة، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز: جرى حصر بيع المشروبات الروحية المغلقة في ثلاثة أحياء فقط هي باب توما، والقصاع، وباب شرقي، وفق ضوابط وشروط محددة".

وتضمنت الضوابط الجديدة جملة من الشروط، أبرزها الالتزام بمسافة لا تقل عن 75 مترًا عن دور العبادة والمقابر والمؤسسات التعليمية، ومراعاة وجود نطاق بقطر 20 مترًا حول المخافر والمقار الرسمية، بالإضافة لتقديم تعهد موثق بعدم بيع المشروبات للاستهلاك داخل المحل، تحت طائلة سحب الترخيص والإغلاق.

ومنحت المحافظة مهلة ثلاثة أشهر للمحال القائمة لتسوية أوضاعها بما يتماشى مع الأحكام الجديدة.

وتضمن إعمام المحافظة أيضا، أن هذه الإجراءات جاءت استجابةً لشكاوى واردة وبناءً على مطالب مجتمعية، بهدف الحد من الظواهر المخالفة للآداب العامة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، في دمشق، أن هذه المناطق المشمولة بالاستثناء هي ذات غالبية مسيحية، ما يفسّر جزئيًا حصر هذا النشاط فيها نظرًا لطبيعتها الاجتماعية المختلفة مقارنة ببقية أحياء العاصمة.

وأضاف أن "هذه الأحياء معروفة تاريخيًا بتنوعها الاجتماعي ووجود مطاعم ومنشآت سياحية تقدّم هذا النوع من الخدمات، ما يجعل حصر النشاط فيها أقل إثارة للاحتكاك مع بقية المناطق".