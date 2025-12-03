دعم أميركي لمشروع عراقي.. انطلاق معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة (صور وفيديو)

شفق نيوز- دمشق

انطلقت في مدينة المعارض بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة (SOG)، بمشاركة نحو 90 شركة محلية وعربية ودولية، فيما كشف مسؤول سوري عن وجود دعم أميركي للتعاون مع العراق في مجال الطاقة.

وقال معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، في كلمة الافتتاح التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "معرض سوريا الدولي للنفط يعكس إرادة العمل والبناء رغم كل التحديات، ويؤكد إصرار الحكومة على النهوض بقطاع النفط والطاقة باعتباره ركيزة أساسية لإعادة الإعمار، ومؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني والانفتاح الاقليمي والدولي".

وأضاف أن "قطاع الطاقة من أهم القطاعات الإستراتيجية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً"، مشيراً إلى "الجهود المبذولة في تأهيل القطاع وإعادة الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الفنية بما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وتعزيز القيمة المضافة للثروات الوطنية".

وأشار دياب إلى أن "المرحلة الأخيرة شهدت خطوات نوعية لتسهيل الاستثمار واستقطاب الشركات الراغبة في العمل بقطاع الطاقة، تمثلت في تحديث التشريعات الناظمة وخلق الشركة السورية للبترول SPC كذراع تنفيذي وتنظيمي جديد لدعم جهود الوزارة في إدارة الموارد البترولية بكفاءة وشفافية، وفتح مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النفط والغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى كونه منصة لتبادل الخبرات والتعاون بين الشركات الوطنية والدولية".

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط، أحمد قبه جي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة الشركة في المعرض تهدف إلى عرض الرؤية الجديدة للشركة، واستعراض أبرز المشاريع المنفذة، وطرح المشاريع المقبلة للاستثمار".

وأكد أن "ذلك يعكس تطور الشركة ويعزز الحضور الوطني والاقتصادي والمالي للدولة، ورفع الكفاءة الاقتصادية في سوريا".

وحول وجود اتفاقيات جديدة، أشار قبه جي إلى "وجود عروض استثمارية عديدة من شركات محلية ودولية"، لافتاً إلى أن "هناك اتفاقية قيد الدراسة لتفعيل خط بانياس للنفط وهناك تنسيق عالٍ بين الجهات العراقية والسورية ولجان فنية مشتركة بين البلدين تتولى تقييم هذا الموضوع وهناك دعم أميركي لإمداد الطاقة بين العراق وسوريا، وهي حالياً محل دراسة وعروض استثمارية عالمية".