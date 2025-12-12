درعا السورية.. انفجار بحفل زفاف يخلف 33 مصابا

شفق نيوز- دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الجمعة، بإصابة 33 مواطنا بجروح جراء انفجار خلال حفل زفاف في بلدة عابدين بريف درعا الغربي.

وأوضح مدير صحة درعا زياد المحاميد، بحسب الوكالة، أن "من بين المصابين أطفالا، حيث وصل إلى مشفى درعا الوطني 19 إصابة، وإلى مشفى طفس الوطني 6 إصابات، وإلى المركز الصحي في بلدة الشجرة 8 إصابات".

وأكدت مديرية صحة درعا أنها تتابع جميع الحالات، وتعمل على تقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتأمين كل متطلبات الاستجابة الطبية العاجلة.

وقد باشرت قوى الأمن الداخلي السورية تحقيقاتها حول الانفجار الذي وقع في بلدة عابدين لتحديد طبيعته، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى كشف ملابساته وضمان محاسبة المتورطين، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحمي سلامة المواطنين.