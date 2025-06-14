دراسة وعمل "أون لاين" في تل أبيب وطهران بسبب الحرب

شفق نيوز/ في ظل استمرار التوترات الأمنية بين إسرائيل وإيران، لجأت تل أبيب وطهران إلى التعليم والعمل عن بعد.

وأعلنت محافظة طهران، مساء السبت، اعتماد العمل عن بعد لموظفي الأجهزة التنفيذية في العاصمة حتى 18 حزيران/ يونيو، في ظل تواصل التصعيد الأمني.

إلى ذلك، أصدر وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، السبت، قراراً بالانتقال الكامل إلى نظام التعليم عن بُعد خلال الأسبوع المقبل، حتى يوم السبت الموافق 21 حزيران/ يونيو، وفقاً لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأوضح كيش أن الهدف من القرار هو توفير إطار تعليمي مستقر وواضح وآمن للطلاب والمعلمين في ظل حالة عدم اليقين الأمني التي تشهدها إسرائيل في ظل الهجمات الإيرانية.

كما تقرر تأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة المقررة هذا الأسبوع، بما في ذلك امتحانات مادتي التاريخ وعلم الأحياء، على أن تُعقد بعد أسبوع من موعدها الأصلي.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان قيادة الجبهة الداخلية أنه لم يطرأ أي تغيير على الإرشادات الدفاعية، مؤكدةً أن المؤسسات التعليمية ستبقى مغلقة حتى الساعة 20:00 من مساء يوم الأحد على الأقل، في ضوء الأوضاع الراهنة.