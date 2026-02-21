"داعش" يهدد الحكومة السورية: علمانية مرتدة وجب قتالها

شفق نيوز- دمشق

قال تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء السبت، إن الحكومة السورية حكومة "علمانية ومرتدة عن الدين ووجب قتالها لتخليص الشام منهم"، وفق تعبيره.

جاء ذلك في كلمة صوتية نسبت إلى المتحدث باسم التنظيم الإرهابي "أبو حذيفة الأنصاري"، بثته منصات تابعة للتنظيم.

وأفاد المتحدث باسم "داعش" إن "نهاية أحمد الشرع لن تختلف عن نهاية بشار الأسد"، مشيراً في التسجيل الصوتي إلى أن "سوريا خرجت من الحكم الإيراني إلى الحكم التركي الأميركي".

ووفق ما تم تداوله، ذكر "أبو حذيفة الأنصاري" أن "نظام الجولاني خاضع للنفوذ الأميركي، والجولاني استهوت عليه شياطين الترك والغرب"، بحسب وصفه.

وصرح المتحدث باسم التنظيم بأن "عملية (ردع العدوان) مسرحية تركية بإخراج أميركي"، لافتاً إلى أن "سوريا يحكمها الصليبيون والجولاني دمية بلا روح يحركونها من أمام الستار لا من خلفه"، وفق ما جاء في التسجيل.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد استولى على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وجزء من محافظتي ديالى وكركوك في حزيران/ يونيو 2014، وتمت استعادة هذه المناطق من التنظيم لاحقاً، وبنهاية عام 2017، أعلنت بغداد الانتصار على "داعش" باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.

فيما انتهى الوجود الجغرافي لتنظيم "داعش" في سوريا بانهيار آخر معاقله في منطقة الباغوز فوقاني في آذار/ مارس 2019، بعد معارك ضارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومع ذلك لا يزال التنظيم يشكل تهديداً أمنياً من خلال خلاياه النائمة وتنفيذ هجمات متفرقة.