"داعش" يتبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة

شفق نيوز- دمشق

تبنى تنظيم "داعش" اليوم السبت، الهجوم المسلح الذي استهدف وفدًا من قوات التحالف الدولي وقوى الأمن الداخلي السوري قرب مدينة تدمر وسط البلاد.

ويعد هذا الهجوم هو الأول الذي ينفذه التنظيم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أفاد مصدر أمني سوري لوكالة شفق نيوز بأن وفدا يضم قوات من التحالف الدولي إلى جانب عناصر سورية، كان في مهمة ميدانية للاطلاع على خطة أمنية لمحاربة التنظيم، قبل أن يتعرض لإطلاق نار في محيط المدينة، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر القوات الأميركية والأمن العام السوري.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المعنية سارعت لاتخاذ إجراءات أمنية في المنطقة، بالتزامن مع تدخل مروحيات أميركية قامت بإجلاء المصابين ونقلهم إلى قاعدة التنف لتلقي العلاج، وسط استنفار أمني عقب الحادثة.

ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية حول الجهة التي نفذت الهجوم أو حجم الإصابات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة "سانا" الرسمية السورية إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق مؤقتاً، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة. كما أظهرت لقطات فيديو طيراناً أميركياً منخفضاً فوق تدمر بعد الهجوم المسلح على القوات الاميركية.