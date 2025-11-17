خيول وسيوف وملابس فرعونية.. انتخابات 2025 المصرية تخرج عن المألوف (صور)

شفق نيوز- القاهرة

شهدت الحملات الانتخابية للبرلمان المصري لعام 2025 والتي انطلقت المرحلة الأولى منها قبل أيام موجة غير مسبوقة من الغرابة بل والطرائف غير المتوقعة.

فقد قرر بعض المرشحين كسر القواعد التقليدية للدعاية وخوض السباق بأساليب خارج الصندوق، تنوعت ما بين لافتات تحمل لمسات كوميدية، وجولات مفاجئة في الشوارع، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه الطرق غير المألوفة على المزاج الانتخابي للشارع المصري.

ففي محافظة الشرقية، وتحديداً بدائرة أبو كبير، خطف المرشح أحمد منصور الأنظار بعد ظهوره ممتطيًا حصانًا بينما شهر سيفًا في يده، في مشهد غير مسبوق، حيث استغل المرشح هذا الظهور اللافت للتعريف برمزه الانتخابي، وجاب الشوارع وسط الأهالي، لجذب الانتباه وكسر نمط الدعاية التقليدية.

وفي المحافظة نفسها، لفت المرشح حسام المستي، مرشح دائرة فاقوس وكفر صقر، الأنظار بأسلوب دعائي بسيط عكس إمكانياته المحدودة، إذ ظهر وهو يجوب الشوارع على متن "تروسيكل" خاص به، مستخدمًا مكبرات الصوت للتعريف بنفسه ورمزه الانتخابي "النجفة"، فيما حظيت جولاته بتفاعل الأهالي الذين رأوا فيها انعكاسًا لقدراته المادية المتواضعة.

كما لم تقتصر الغرابة في الدعاية الانتخابية على وسائل التنقل بل شملت وسائل أخرى، ففي محافظة الدقهلية شمال مصر، أثار المرشح أشرف عبد الهادي، بدائرة بلقاس–جمصة، اهتمام الأهالي بعد ظهوره مرتدياً الزي الفرعوني الكامل بصحبة أنصاره خلال مسيرة ومؤتمر جماهيري.

واستعان المرشح خلال جولاته بأغانٍ باللغة الفرعونية، وتحوّلت مؤتمراته إلى احتفال كامل بالشكل الفرعوني، واستغل هذا الظهور ليعلن رمزه الانتخابي "تمثال رمسيس"، مؤكداً اعتماده على الهوية المصرية القديمة في حملته.

من جهتها، أضافت المرشحة مونيكا مجدي، عن دائرة شبرا، روض الفرج، وبولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، لمستها الخاصة إلى المشهد الانتخابي بأسلوب فريد من نوعه، حيث خرجت إلى شوارع دائرتها على متن دراجتها الخاصة، لتجوب الأحياء حاملة شعارها الانتخابي "الأسد".

فيما جذب هذا الظهور المباشر والشخصي انتباه المارة كما أثار فضولهم.

ولم تقتصر الدعاية الانتخابية على الشوارع والميادين فحسب، بل امتدت لتصل إلى أعماق البحر الأحمر حيث أقدم المرشح محسن جعفر، عن دائرة "شرم الشيخ – دهب – نويبع – طابا"، على أسلوب دعائي وصفه الكثيرون بالأغرب.

إذ استهل جعفر حملته الانتخابية في أعماق بحر دهب، مشاركًا مع مجموعة من الغطاسين في حملة تنظيف تحت الماء لجمع المخلفات، وأضفى المرشح لمسته الفريدة على الحدث برفع اللافتات التي تحمل رمزه الانتخابي "الديك" تحت الماء، في مشهد جمع بين نشاط الحفاظ على البيئة والدعاية الانتخابية، وبالفعل جذب هذا الحدث الفريد اهتمام الأهالي والسياح ووسائل الإعلام، وانتشر بسرعة البرق على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب كانت قد جرت في 14 محافظة هي "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح".

في حين بلغ عدد إجمالي المرشحين المتنافسين 1281 ما بين النظام الفردي والقوائم.

هذا وستنطلق المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات يومي 24 و 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لتشمل محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، والمنوفية، والغربية، فضلاً عن كفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية، بالإضافة إلى السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.