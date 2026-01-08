خميس ساخن في إيران.. تصاعد الاحتجاجات وسط "قطع الانترنت" و"تمجيد الشاه" (فيديو)

شفق نيوز- طهران

لليوم الـ12 على التوالي، تستمر الاحتجاجات في المدن الإيرانية، وسط تطورات عديدة، أبرزها قطع خدمة الانترنت عن بعض المدن بما فيها العاصمة طهران، ورفع شعار "يعيش الشاه" من قبل متظاهرين، بعد خطاب نجل شاه إيران الداعم للحركة الاحتجاجية.

واندلعت احتجاجات واسعة في طهران، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد كلمة رضا بهلوي، نجل شاه إيران، التي دعا فيها إلى احتجاجات جماهيرية.

وقد أوردت وسائل إعلام إيرانية، مقاطع فيديو، أشارت فيها إلى تصاعد هتاف "الله أكبر"، ردا على هتافات "يعيش الشاه"، في كشف منها لترديد هذا الشعار من قبل المحتجين.

كما أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الرسمية، بمقتل جنديين من القوات البرية التابعة للحرس الثوري خلال اشتباكات مع "المتظاهرين" في مدينة كرمانشاه غرب إيران، مساء اليوم.

وبينت الوكالة أيضا، تعرض أحد عناصر الأمن إلى الإصابة، خلال اشتباكات مع المحتجين في مدينة قزوين، فضلا عن إحراق حافلتين لنقل الركاب في مدينة مشهد.

وأظهرت مقاطع فيديو، حجم الاشتباكات وإقدام المحتجين على إحراق عجلات تابعة لقوات الأمن الإيرانية في طهران.

وقد أعلنت مجموعة مراقبة الإنترنت (⁠نتبلوكس)، أن ​إيران تشهد انقطاعا كاملا لخدمة ⁠الإنترنت، حيث تشير البيانات المباشرة إلى أن "إيران تشهد الآن انقطاعا تاما للإنترنت على مستوى البلاد".

وأضافت أن هذا الأمر "يأتي في أعقاب سلسلة إجراءات رقابة رقمية تستهدف المحتجين في جميع أنحاء البلاد، وتعرقل حق الناس في التواصل في لحظة حرجة".

وشمل قطع الإنترنت طهران، كرمانشاه، همدان، فارس، لرستان بوشهر، وبعض المدن الأخرى، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حدة الاحتجاجات.

ويشمل الانقطاع كامل الشبكات العامة والخاصة، مع تباطؤ شديد في استخدام برامج تجاوز الحجب "VPN" وخدمات الاتصال عبر الإنترنت، ما يجعل المواطنين يعتمدون على القنوات الداخلية فقط للتواصل والمعلومات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جدد اليوم الخميس، تهديده بالتدخّل عسكرياً في إيران، في حال عمدت طهران إلى قتل المتظاهرين.

وقال ترمب، تعليقاً على التظاهرات المستمرة في إيران، إن "أميركا ستضرب بقوة شديدة إن بدأت إيران قتل المتظاهرين".

وكان ترمب قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بلاده "على أهبة الاستعداد" لمد يد العون للمحتجين في إيران متى شرعت السلطات الإيرانية في إطلاق النار عليهم.

من جانبه، أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إلى أن "إيران تعيش لحظة حرجة"، معتبراً أن "الاقتصاد على حافة الانهيار".