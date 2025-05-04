خامنئي: فريضة الحج شكلاً وتركيبة تحمل مضموناً سياسياً مئة بالمئة

شفق نيوز/ قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الاحد، أن "لا مصلحة أخرى تعلو" على أهمية وحدة المسلمين.

جاء ذلك خلال حديثه مع مسؤولين من منظمة الحج والزيارة في طهران.

وقال خامنئي "إن فريضة الحج وربما يمكن القول إنها الفريضة الوحيدة التي تتسم في شكلها الظاهري وتركيبتها بطابع سياسي مئة بالمئة، إذ إنها تجمع الناس من مختلف دول العالم، في مكان واحد وزمان واحد، كل عام، وهذا الاجتماع بحد ذاته يحمل مضمونا سياسيا".

وأضاف: "لو كانت الأمة الإسلامية موحدة لما اختلقت قضية فلسطين ولما حصل ما يحصل الآن في غزة ولما تعرض اليمن لكل هذه الضغوط".