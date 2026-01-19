خاص.. فشل مباحثات الرئيس السوري وقائد "قسد" لخفض التوتر

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، مساء اليوم الاثنين، بأن المباحثات بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، "باءت بالفشل".

هذا وتناقلت بعض الأوساط عن مصادر مطلعة على الاجتماع قولها إن "اللقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد (قسد) مظلوم عبدي استمر 5 ساعات متواصلة بحضور وزير الدفاع ووزير الخارجية".

وأضافت المصادر أن "‏مظلوم عبدي مُحمَّل بضغوطات هائلة من قيادات حزب العمال الكوردستاني للتنصل من الاتفاق الذي رعاه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني".

وأشارت إلى أن "الشرع عرض على عبدي منصب نائب وزير الدفاع وأن يرشح اسم ليعين محافظ للحسكة مقابل تحييد (قسد) السورية عن حزب العمال الكوردستاني وإتمام الاتفاق".

وتابعت المصادر أن "مظلوم عبدي طلب أن تبقى الحسكة بشكل كامل بإدارة قسد وجناحها المدني، ‏لكن الشرع رفض واشترط لإتمام الاتفاق دخول قوات وزارة الداخلية إلى الحسكة، وعلى إثر ذلك ‏طلب عبدي مهلة 5 أيام للتشاور مع قياداته، لكن الشرع رفض المهلة وطلب منه جواب نهائي مع نهاية اليوم، وإلا ستبلغ الأطراف الدولية بأن عبدي انسحب من الاتفاق، والدولة السورية ستحسم ملف الحسكة بالقوة".

ولم يتسن لوكالة شفق نيوز التأكد من مصادر رسمية سواء من قوات سوريا الديمقراطية أو الحكومة السورية، من تفاصيل ما دار خلال الاجتماع.

وكان عبدي، قد أكد مساء أمس الأحد، التوجه إلى العاصمة السورية دمشق لبحث الملفات المشتركة، مبيناً في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز: "كانت هناك خططاً لحرب أهلية وُضعت من قبل أطراف عديدة، وهذه الحرب فُرضت علينا".

وأضاف: "سنتوجه إلى دمشق وسنجتمع لمناقشة هذه القضايا"، مؤكداً: "قدمنا العديد من الشهداء والجرحى في هذه الحرب، وأردنا ألا يزداد عدد الضحايا المدنيين، لذلك انسحبنا من مناطق دير الزور والرقة باتجاه الحسكة، وبناءً على ذلك تم الاتفاق".

وتابع عبدي، حديثه قائلاً: "عقدنا عدة اجتماعات لإيقاف الحرب، ومن بينها اجتماع أربيل".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، وقع أمس الأحد، اتفاقاً بين حكومته وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ينص على أن مؤسسات الدولة السورية ستتولى إدارة محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

ويأتي فشل الاجتماع تزامناً مع تطورات ميدانية متسارعة في سوريا متمثلة بتطور الاشتباكات بين "قسد" والفصائل الحكومية في سوريا، حتى انتقلت مرحلة الاشتباكات إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها.

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلفت عدداً من القتلى والمصابين إلى جانب نزوح آلاف العوائل من المناطق الكوردية.