خاص.. ارتفاع حالات فقدان البصر بين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي (صور)

شفق نيوز- قطاع غزة

تواجه غزة أزمة حادة في إصابات العيون وفقدان البصر بين المدنيين نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

وتشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص مهددون بفقدان البصر في إحدى العينين أو كلتيهما إذا لم يتم اجلاؤهم لتلقي العلاج، بينما فقد نحو 2000 شخص بصرهم بالكامل نتيجة إصابات مباشرة من القصف، ويتركز العدد الأكبر في المستشفيات الحكومية.

ويروي عبدالرحمن أرحومه، والد الطفلة ندى أرحومه صاحبة الـ 15 عاماً، لوكالة شفق نيوز، تفاصيل إصابة ابنته خلال قصف استهدف خيمتهم، ما أدى إلى فقدانها عينها ونصف وجهها وتشوهات شديدة.

ويقول إن ندى خضعت لعمليات جراحية استغرقت ساعات طويلة، وبقيت في العناية المركزة أكثر من 25 يوماً، لكنها تعاني حتى الآن من فقدان الذاكرة السريع وصعوبات نفسية وسلوكية، نتيجة شدة الإصابات والعلاج المحدود داخل غزة.

كما تواجه الطفلة مياس النجار مخاطر فقدان البصر في عينها نتيجة إصابة مباشرة خلال قصف آخر.

تقول والدتها لوكالة شفق نيوز، إن ابنتها فقدت الرؤية في عينها اليسرى تماماً، وتعاني من تشوهات في الوجه والفم وشظايا في العين والرقبة، كما أُصيبت والدتها نفسها.

وتشير الأم، إلى أن مياس تعاني حالياً من تغيرات سلوكية ونفسية، وصارت أكثر صمتاً وانطوائية، وتعيش تحت صدمة مستمرة.

وفي السياق يقول عماد صادق، استشاري طب وجراحة العيون، في غزة لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 5000 حالة إصابة عينية وصلت إلى المستشفيات منذ بداية الحرب، بينها نحو 2000 حالة مهددة بفقدان البصر الكامل.

ووفقاً لصادق، فإن معظم المستشفيات الحكومية والخاصة توقفت عن تقديم الخدمة بسبب القصف، ونقص المستلزمات الطبية والأدوية، ما فاقم معاناة المرضى، لا سيما الأطفال وكبار السن المصابين بمشكلات خلقية أو مزمنة مثل المياه البيضاء وزيادة ضغط العين.

ويوضح أن "توفير الدعم الطبي وفتح المعابر للعلاج خارج القطاع أصبح أمراً ملحاً لإنقاذ حياة آلاف المصابين".

وتبرز هذه الحالات حجم المعاناة الإنسانية في غزة، حيث فقد العديد من الأطفال والبالغين القدرة على الرؤية، فيما تستمر المناشدات الدولية لتوفير العلاج والمستلزمات الطبية اللازمة لهم خارج القطاع، للحد من تفاقم أزمة فقدان البصر.