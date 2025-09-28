حماس: فقدان التواصل مع رهينتين إسرائيليين في غزة

شفق نيوز- غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الأحد، فقدان التواصل مع رهينتين إسرائيليين في مدينة غزة شمالي القطاع المدمر.

وذكرت الكتائب أن "التواصل انقطع مع الرهينتين عمري ميران ومتان إنغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا" بمدينة غزة.

وأضافت أن "حياة المحتجزين في خطر"، مطالبة القوات الإسرائيلية بـ"التراجع إلى جنوب شارع 8 في مدينة غزة".

كما دعت إسرائيل إلى وقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة في جزء من مدينة غزة "لإبعاد الرهائن عن الخطر".