إحصائية جديدة.. 224 قتيلاً منذ بدء الغارات الإسرائيلية على إيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مساء اليوم الأحد، مقتل 224 شخصاً إثر الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل منذ فجر الجمعة.

وفي وقت مبكر من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الإسرائيلية التي شنّت على مناطق متعددة من البلاد خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً، وإصابة نحو 900 آخرين بجروح، بعضها في حالة حرجة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المستشفيات والمراكز الصحية تعمل في حالة استنفار كامل، مؤكدة أن الكوادر الطبية تبذل جهوداً كبيرة لعلاج المصابين وتقديم الرعاية العاجلة لهم.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلاً"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.