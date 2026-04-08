حزب الله يؤكد حقه بالرد على الهجوم الإسرائيلي

شفق نيوز- بيروت

أكد حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، حقه "الطبيعي والقانوني" بالرد على هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان، وذلك بعدما شن الأخير نحو 100 استهداف على لبنان شملت جميع مدنها بما فيها العاصمة بيروت ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.

وذكر الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العدو الإسرائيلي ارتكب اليوم سلسلة مجازر متنقلة بحق المدنيين الآمنين، مستهدفاً بعشرات الغارات الوحشية المناطق المدنية في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، وفي صيدا والجنوب والبقاع، وموقعاً مئات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ".

وأضاف أن "دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدراً، وأن مجازر اليوم كما كل الاعتداءات والجرائم الوحشية، تؤكد على حقنا الطبيعي والقانوني بمقاومة الاحتلال والرد على عدوانه، وستزيدنا إصراراً على المقاومة والمواجهة لكبح جماح العدو والدفاع عن أهلنا ووطننا وحماية أمننا في وجه العدوان المستمر".

وأثار التصعيد الإسرائيلي على لبنان صدور مواقف إيرانية لوحت بإغلاق مضيق هرمز والانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى القول إن لبنان لم يكن ضمن الاتفاق، فيما دعت باكستان التي تجري الوساطة بين الطرفين الى التهدئة وحذرت من تقويض الاتفاق الذي تم فجر الأربعاء.