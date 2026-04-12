حزب الله ينفي صلته بمحاولة اغتيال في سوريا

شفق نيوز- بيروت

نفى "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد، علاقته باتهامات سورية حول ارتباطه بخلية لاغتيال شخصية دينية، مؤكداً عدم وجود أي نشاط أو تواجد له داخل الأراضي السورية.

وقال الحزب في بيان إن "الادعاءات الصادرة عن وزارة الداخلية السورية كاذبة ومفبركة"، مشدداً على أنه "ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية".

وأضاف أنه يحرص على "أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها بكل مكوناته"، داعياً الجهات المعنية في الدولة السورية إلى "التحقق الدقيق قبل إطلاق الاتهامات جزافاً".

وأشار البيان إلى وجود "جهات استخبارية تسعى لإشعال التوتر بين لبنان وسوريا".

وأصيب عدد من السوريين يوم أمس السبت، جراء انفجار قنبلة يدوية في أحد أحياء محافظة حلب شمالي البلاد، في حين قالت الداخلية السورية إنها أوقفت 5 أشخاص على علاقة بمخطط لاستهداف شخصية دينية لم يُكشف عن هويتها في دمشق، مضيفة أن الخلية مرتبطة بحزب الله اللبناني.