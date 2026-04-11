إحباط مخطط لتفجير كنيسة في دمشق واعتقال خلية من خمسة أشخاص

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت، إحباط مخطط تخريبي في العاصمة دمشق، وتوقيف خلية من خمسة أشخاص مرتبطة بجهات خارجية، بعد محاولة زرع عبوة ناسفة قرب كنيسة في منطقة باب توما.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، أحبطت المخطط بعد "متابعة أمنية دقيقة لتحركات مشبوهة داخل المدينة"، مشيرة إلى رصد إحدى النساء المنتميات إلى الخلية أثناء محاولتها زرع عبوة ناسفة أمام منزل شخصية دينية في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما.

وأضاف البيان أن "العملية الاستباقية أسفرت عن تفكيك العبوة قبل انفجارها دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية"، مع إلقاء القبض على كامل أفراد الخلية البالغ عددهم خمسة أشخاص.

وبيّنت التحقيقات الأولية "ارتباط الخلية بجهات خارجية وتلقي أفرادها تدريبات عسكرية متخصصة خارج البلاد، شملت أساليب زرع العبوات الناسفة".

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية، تمهيداً لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.