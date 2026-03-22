حزب الله ينفذ هجمات صاروخية مكثفة على مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، تنفيذ هجمات صاروخية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان.

وبحسب بيانات منفصلة لحزب الله، جرى استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مشروع الطيبة للمرة الثالثة، ضمن سلسلة هجمات متواصلة.

ووفق البيان، تم قصف تجمعات للجنود في مدينة الخيام جنوبي لبنان، وفي منطقة جل الحمار جنوب بلدة العديسة الحدودية، فضلاً عن موقع المرج المقابل لبلدة مركبا.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوترات على الجبهة الجنوبية، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين إسرائيل وإيران.